Azzolina: “Il M5S si ponga a servizio del Paese per guardare al futuro con coraggio e speranza” (Di sabato 6 febbraio 2021) La ministra dell'Istruzione uscente, Lucia Azzolina, su Facebook, lancia un messaggio alla base del Movimento Cinque Stelle in questo momento difficile per l'Italia con le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 febbraio 2021) La ministra dell'Istruzione uscente, Lucia, su Facebook, lancia un messaggio alla base del Movimento Cinque Stelle in questo momento difficile per l'Italia con le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. L'articolo .

ManlioDS : Fai due giorni di tavolo a tuo dire 'sui temi per l'Italia' e alla prima dichiarazione successiva annunci il mancat… - ItaliaViva : .@davidefaraone : 'Volevano Bonafede e Azzolina, impossibile accordarsi con il M5S' - TgLa7 : #Vertice alleati-Renzi: è rottura su Bonafede e Azzolina. Fonti IV: nessuna apertura da Mes ad Arcuri, muro M5s - orizzontescuola : Azzolina: “Il M5S si ponga a servizio del Paese per guardare al futuro con coraggio e speranza” - LPincia : RT @claudio_2022: M5s da Draghi, le manovre di Grillo per il governo. C'è pure Conte. Spero, se mai si farà un governo. Che Draghi ci libe… -