Avellino-Palermo | le probabili formazioni

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il secondo posto passa dalla sfida interna contro il. L’, dopo il passo falso con il Bisceglie, va a caccia del riscatto in casa con i rosanero. Formazione che nello scorso turno ha fermato la Ternana (1-1) unica compagine imbattuta in Europa. I lupi, appunto, dopo il pari amaro con i pugliesi cercano punti chiave per il secondo posto. L’scenderà in campo dopo aver conosciuto il risultato del Bari che ospita tra le mura amiche la Viterbese. In ottica formazione, nessun dubbio per il 3-5-2, per il tecnico Piero Braglia. Davanti al confermato Forte il pacchetto difensivo sarà composto dal rientrante Miceli con Silvestri e Illanes. Ciancio e Tito presidieranno le fasce con al centro Aloi affiancato da Carriero e D’Angelo. In attacco spazio al tandem formato da ...

Attraverso un comunicato, l'ha reso noti i convocati del tecnico Pietro Braglia per il match contro il, valido per la 22a giornata. Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Piero Braglia per, in programma domani, con calcio d'inizio alle 20,30, allo stadio 'Ventura', valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Rientra Errico, possibile sorpresa. Leo Criaco, ex difensore dell'Avellino, a Radio Punto Nuovo ha presentato la sfida dal gran blasone tra gli irpini e il Palermo: "È una partita che non c'entra con la Serie C". Sono 22 i calciatori convocati da Piero Braglia, tecnico dell'Avellino, in vista della sfida contro il Palermo. PORTIERI: Pane, Forte. DIFENSORI: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo.