Autogol Ibanez Juventus Roma 2-0: raddoppiano i bianconeri -VIDEO- (Di sabato 6 febbraio 2021) Autogol Ibanez – All’Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Roma. Pirlo rinuncia a Dybala e Ramsey ko. In porta rientra Szczesny, Bonucci e Chiellini tornano al centro della difesa. Alex Sandro fa rifiatare Cuadrado che va in panchina, con Danilo riportato a destra. Bentancur, squalificato, verrà rimpiazzato da Rabiot mentre la regia sarà affidata ad Arthur. Sugli esterni McKennie e Chiesa. In attacco, accanto all’intoccabile Cristiano Ronaldo, si rivedrà Morata. Kulusevski partirà dalla panchina. Juventus Roma formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche: Juventus Roma streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 febbraio 2021)– All’Allianz Stadium di Torino va in scena. Pirlo rinuncia a Dybala e Ramsey ko. In porta rientra Szczesny, Bonucci e Chiellini tornano al centro della difesa. Alex Sandro fa rifiatare Cuadrado che va in panchina, con Danilo riportato a destra. Bentancur, squalificato, verrà rimpiazzato da Rabiot mentre la regia sarà affidata ad Arthur. Sugli esterni McKennie e Chiesa. In attacco, accanto all’intoccabile Cristiano Ronaldo, si rivedrà Morata. Kulusevski partirà dalla panchina.formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, ...

DaniloTabbone1 : Hype per il video sfogo di Sickwolf dopo l'autogol di Ibanez #JuveRoma #SerieA - Giovanni_N0 : @pin_klo Non capiscono proprio il gap tecnico, pau lopez kumbulla ibanez e mancini. Carles perez, Bruno peres, Diaw… - tomneroazzurro : Autogoal di Ibanez, il gol di Gosens è diventato autogol e gol annullato a Djiuricic... la giornata non è ancora finita - Giovanni1962RM : RT @lucablu3: @Linerazzurra @Giovanni1962RM Secondo Adani questo è il calcio di Pirlo....Autogol di Ibanez.... - DambraNunzio : ENTRA CUADRADO 5 MINUTI DOPO LIBERA CON UN FILTRANTE LA DISCESA DI KULUSEVSKY IN AREA CHE LA METTE IN MEZZO, IBANEZ… -