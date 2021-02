Australian Open 2021, analisi tabellone: Djokovic, strada spianata per gli ottavi. Per Thiem rischio Kyrgios al terzo turno (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono stati sorteggiati ieri notte i tabelloni dell’Australian Open 2021, prima prova dello Slam di questa stagione. Sembra scongiurato il pericolo di annullamento del torneo a poche ore dall’inizio, con la federazione oceanica che è stata brava a eseguire tamponi su tutti i giocatori dopo il caso di positività all’Hyatt Hotel degli scorsi giorni. Invece la sensazione è che si può parlare tranquillamente di tennis ed analizzare i possibili cammini dei favoriti per giocarsi il trofeo Australiano. Iniziamo da Novak Djokovic: per il numero 1 al mondo il cammino sembra abbastanza comodo fino agli ottavi finale. Il debutto è con Jeremy Chardy, incontrato tredici volte e sempre battuto con il francese che non è riuscito a conquistare nemmeno un set. Il livello si alza al secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono stati sorteggiati ieri notte i tabelloni dell’, prima prova dello Slam di questa stagione. Sembra scongiurato il pericolo di annullamento del torneo a poche ore dall’inizio, con la federazione oceanica che è stata brava a eseguire tamponi su tutti i giocatori dopo il caso di positività all’Hyatt Hotel degli scorsi giorni. Invece la sensazione è che si può parlare tranquillamente di tennis ed analizzare i possibili cammini dei favoriti per giocarsi il trofeoo. Iniziamo da Novak: per il numero 1 al mondo il cammino sembra abbastanza comodo fino aglifinale. Il debutto è con Jeremy Chardy, incontrato tredici volte e sempre battuto con il francese che non è riuscito a conquistare nemmeno un set. Il livello si alza al secondo ...

pierovietti : RT @ilfoglio_it: Da Mourinho agli Australian Open, dal Sei Nazioni al Super Bowl e in più l'intervista al presidente del Coni Giovanni Mala… - ilfoglio_it : Da Mourinho agli Australian Open, dal Sei Nazioni al Super Bowl e in più l'intervista al presidente del Coni Giovan… - infoitsport : Daniil Medvedev: “Più partite riesco a vincere in ATP Cup, migliore sarà il mio stato di forma in vista degli Austr… - elitonks : @margoliax La finale con Barty potrebbe darci ulteriore misura dello stato di forma di Garbine. Sempre che una dell… - OA_Sport : Kim Clijsters ha avuto il Covid-19, rientrerà dopo gli Australian Open -