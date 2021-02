Attenzione a queste cartelle esattoriali: ecco cosa può accadere (Di sabato 6 febbraio 2021) Poche cose sono meno amate delle tasse, sopratutto quando è necessario affrontare una situazione già piuttosto problematica: il 2020 è stato particolarmente “crudele” per molte famiglie visto che il Covid ha bloccato a lungo l’economia, rendendo necessarie misure apposite da parte dell’esecutivo per alleggerire la pressione fiscale. Anche le cartelle esattoriali sono state “congelate” almeno per un po’ di tempo. cartelle esattoriali, quando non pagarle La Corte di Cassazione ha stabilito alcune “scappatoie” per rendere meno opprimente la scadenza ed il pagamento repentino delle cartelle esattoriali: ad esempio l’ordinanza numero 28072/2019 ha imposto una sorta di scadenza all’efficacia relativa alle cartelle esattoriali relative a debiti maturati nel ... Leggi su android-news.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Poche cose sono meno amate delle tasse, sopratutto quando è necessario affrontare una situazione già piuttosto problematica: il 2020 è stato particolarmente “crudele” per molte famiglie visto che il Covid ha bloccato a lungo l’economia, rendendo necessarie misure apposite da parte dell’esecutivo per alleggerire la pressione fiscale. Anche lesono state “congelate” almeno per un po’ di tempo., quando non pagarle La Corte di Cassazione ha stabilito alcune “scappatoie” per rendere meno opprimente la scadenza ed il pagamento repentino delle: ad esempio l’ordinanza numero 28072/2019 ha imposto una sorta di scadenza all’efficacia relativa allerelative a debiti maturati nel ...

