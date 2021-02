Atp Cup, l’Italia conquista la finale: Berrettini e Fognini sfideranno la Russia – Orario e dove vederla in tv (Di sabato 6 febbraio 2021) Mai così in alto dai tempi di Adriano Panatta e Paolo Barazzutti. Il tennis italiano continua a vivere a Melbourne il suo momento magico, proprio alla vigilia degli Australian Open, il primo Slam della stagione. Nella Atp Cup la squadra azzurra conquista la finale piegando in appena due incontri la temibile Spagna grazie alle vittorie di Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il tutto mentre Jannik Sinner e Stefano Travaglia si troveranno a contendersi il titolo al ‘Great Ocean Road Open’. In Atp Cup, la nuova competizione tra nazioni nata lo scorso anno, l’Italia ha raggiunto la finale dopo aver chiuso al primo posto il suo girone – battute Austria e Francia – per poi sbarazzarsi anche degli spagnoli. Fognini si è imposto su Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-2 1-6 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Mai così in alto dai tempi di Adriano Panatta e Paolo Barazzutti. Il tennis italiano continua a vivere a Melbourne il suo momento magico, proprio alla vigilia degli Australian Open, il primo Slam della stagione. Nella Atp Cup la squadra azzurralapiegando in appena due incontri la temibile Spagna grazie alle vittorie di Fabioe Matteo. Il tutto mentre Jannik Sinner e Stefano Travaglia si troveranno a contendersi il titolo al ‘Great Ocean Road Open’. In Atp Cup, la nuova competizione tra nazioni nata lo scorso anno,ha raggiunto ladopo aver chiuso al primo posto il suo girone – battute Austria e Francia – per poi sbarazzarsi anche degli spagnoli.si è imposto su Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-2 1-6 ...

