Atp Cup, l’Italia batte 3-0 la Spagna: è finale contro la Russia (Di sabato 6 febbraio 2021) Grazie a due grandissime prestazioni di Fognini e Berrettini, l’Italia batte la Spagna e conquista la finale dell’Atp Cup, dove affronterà la Russia l’Italia è in finale. A Melbourne, gli azzurri conquistano la finale dell’Atp Cup dopo aver eliminato la Spagna in semifinale. Due prestazioni solide di Fognini e Berrettini piegano gli spagnoli orfani di Rafa Nadal, fermato da un problema alla schiena. Fognini batte in tre set la sua bestia nera Carreno Busta, che lo aveva sempre battuto. Dopo aver dominato 6-2 il 1° set, il ligure subisce la reazione dello spagnolo che vince 6-1 il secondo. Molto più combattuto il 3° set, con l’Italiano che vince 6-4. Nell’altro match Berrettina ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) Grazie a due grandissime prestazioni di Fognini e Berrettini,lae conquista ladell’Atp Cup, dove affronterà laè in. A Melbourne, gli azzurri conquistano ladell’Atp Cup dopo aver eliminato lain semi. Due prestazioni solide di Fognini e Berrettini piegano gli spagnoli orfani di Rafa Nadal, fermato da un problema alla schiena. Fogniniin tre set la sua bestia nera Carreno Busta, che lo aveva sempre battuto. Dopo aver dominato 6-2 il 1° set, il ligure subisce la reazione dello spagnolo che vince 6-1 il secondo. Molto più combattuto il 3° set, conno che vince 6-4. Nell’altro match Berrettina ...

