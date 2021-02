Atp Cup 2021, Vincenzo Santopadre: “Grandi stimoli per la finale contro la Russia” (Di sabato 6 febbraio 2021) Vincenzo Santopadre, capitano azzurro in Atp Cup, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei due italiani Fognini e Beretti contro la Spagna, che ha regalato l’accesso alla finale contro la Russia prevista domani a Melbourne: “Prestazione esaltante di Fognini e bravo Berettini, ha tenuto bene il campo portando a casa un match importante per l’Italia. Questi ragazzi stanno facendo gruppo in maniera esemplare, un piacere lavorare con loro. Abbiamo Grandi stimoli per la Russia, gli avversari sono di assoluto livello, Medvedev è da tanto che gioca ad alti livelli. Sono fiducioso nei nostri ragazzi”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021), capitano azzurro in Atp Cup, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei due italiani Fognini e Berettila Spagna, che ha regalato l’accesso allalaprevista domani a Melbourne: “Prestazione esaltante di Fognini e bravo Berettini, ha tenuto bene il campo portando a casa un match importante per l’Italia. Questi ragazzi stanno facendo gruppo in maniera esemplare, un piacere lavorare con loro. Abbiamoper la, gli avversari sono di assoluto livello, Medvedev è da tanto che gioca ad alti livelli. Sono fiducioso nei nostri ragazzi”, ha concluso. SportFace.

