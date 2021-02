ATP Cup 2021, Matteo Berrettini: “Ho ottime sensazioni. La Finale contro la Russia? Ce la giocheremo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Un grande Matteo Berrettini. A Melbourne (Australia) l’Italia e il romano vanno a gonfie vele. Dopo il successo nel primo incontro valido per la semiFinale di ATP Cup 2021 contro la Spagna di Fabio Fognini opposto a Pablo Carreno Busta, il n.10 del mondo ha completato l’opera infliggendo la quarta sconfitta in cinque incontri disputati a Roberto Bautista Agut (n.13 ATP) e trascinando gli azzurri all’atto conclusivo. Una partita gestita alla perfezione da Berrettini che conferma di godere di un ottimo stato di forma, ricordando i successi in questa competizione contro l’austriaco Dominic Thiem e il francese Gael Monfils, rispettivamente n.3 e n.11 del mondo. “Come ho detto all’inizio di questa settimana, mi sono potuto allenare bene e non ho avuto ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Un grande. A Melbourne (Australia) l’Italia e il romano vanno a gonfie vele. Dopo il successo nel primo invalido per la semidi ATP Cupla Spagna di Fabio Fognini opposto a Pablo Carreno Busta, il n.10 del mondo ha completato l’opera infliggendo la quarta sconfitta in cinque incontri disputati a Roberto Bautista Agut (n.13 ATP) e trascinando gli azzurri all’atto conclusivo. Una partita gestita alla perfezione dache conferma di godere di un ottimo stato di forma, ricordando i successi in questa competizionel’austriaco Dominic Thiem e il francese Gael Monfils, rispettivamente n.3 e n.11 del mondo. “Come ho detto all’inizio di questa settimana, mi sono potuto allenare bene e non ho avuto ...

