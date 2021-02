ATP Cup 2021 | Italia-Spagna 3-0 | gli iberici rinunciano al doppio e azzurri trionfanti a Melbourne

Leggi su oasport

(Di sabato 6 febbraio 2021) Si è conclusa nel migliore dei modi questa giornata per i colorinell’ATP Cup(Australia). L’, impegnata nella semifinale contro la, ha beneficiato dell’assenza tra le fila delle Furie Rosse del n.2 del mondo Rafael Nadal, fermato da un problema alla schiena, ma ha comunque meritato la vittoria grazie alle grandi prestazioni di Fabio Fognini e di Matteo Berrettini. Il ligure ha regolato in tre set con il punteggio di 6-2 1-6 6-4 Pablo Carreno Busta, sfatando un tabù: il giocatore di Arma di Taggia, infatti, mai era riuscito a battere nei sette precedenti incontri l’iberico. Un’inversione di tendenza che ha dato ancor più carica a Berrettini che, invece, si è confermato “bestia nera” di Roberto Bautista Agut, tenendo conto del quarto successo in cinque incontri ...