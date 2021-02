ATP Cup 2021, Italia-Spagna 1-0: Fabio Fognini sfata il tabù Pablo Carreno Busta e regala il primo punto agli azzurri! (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio Fognini finalmente sfata il tabù Pablo Carreno Busta e regala il primo punto all’Italia in questa semifinale dell’ATP Cup 2021 contro la Spagna a Melbourne (Australia). Alla John Cain Arena il ligure (n.17 del mondo) si è imposto per 6-2 1-6 6-4 in 2 ore e 19 minuti in un match dalle palpitanti emozioni nel quale l’azzurro ha alternato momenti di un tennis molto brillante ad altri negativi. Tuttavia, nell’ultima fase, il suo grande talento è venuto fuori e gli ha permesso di ottenere il primo successo contro lo spagnolo in otto incontri disputati. Una sfida interrotta per 30? all’inizio del secondo set per l’arrivo della pioggia che ha portato ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)finalmenteililall’in questa semifinale dell’ATP Cupcontro laa Melbourne (Australia). Alla John Cain Arena il ligure (n.17 del mondo) si è imposto per 6-2 1-6 6-4 in 2 ore e 19 minuti in un match dalle palpitanti emozioni nel quale l’azzurro ha alternato momenti di un tennis molto brillante ad altri negativi. Tuttavia, nell’ultima fase, il suo grande talento è venuto fuori e gli ha permesso di ottenere ilsuccesso contro lo spagnolo in otto incontri disputati. Una sfida interrotta per 30? all’inizio del secondo set per l’arrivo della pioggia che ha portato ...

