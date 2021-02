ATP Cup 2021: Italia, le chiavi per provare l’impresa con la Russia (Di sabato 6 febbraio 2021) Siamo arrivati all’ultimo atto dell’ATP Cup 2021 e c’è anche l’Italia a giocarsi il trofeo della seconda edizioni per nazionali. Gli azzurri hanno conquistato il diritto a disputare la finale con il successo di questa notte contro la Spagna, chiudendo subito i conti con i due singolari e approfittando dell’assenza di Rafa Nadal: Fabio Fognini è riuscito ad esorcizzare il demone Pablo Carreno Busta, con cui aveva perso nelle sette sfide precedenti, mentre Matteo Berrettini ha avuto vita facile con Roberto Bautista Agut. A mezzanotte ora Italiana comincerà la sfida decisiva contro la Russia di Daniil Medvedev e Andrey Rublev, finora imbattibili in singolare. Gli esteuropei partono favoriti nel confronto, ma i nostri portacolori ce la metteranno tutta per potersi portare a casa un successo che certificherebbe la ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Siamo arrivati all’ultimo atto dell’ATP Cupe c’è anche l’a giocarsi il trofeo della seconda edizioni per nazionali. Gli azzurri hanno conquistato il diritto a disputare la finale con il successo di questa notte contro la Spagna, chiudendo subito i conti con i due singolari e approfittando dell’assenza di Rafa Nadal: Fabio Fognini è riuscito ad esorcizzare il demone Pablo Carreno Busta, con cui aveva perso nelle sette sfide precedenti, mentre Matteo Berrettini ha avuto vita facile con Roberto Bautista Agut. A mezzanotte orana comincerà la sfida decisiva contro ladi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, finora imbattibili in singolare. Gli esteuropei partono favoriti nel confronto, ma i nostri portacolori ce la metteranno tutta per potersi portare a casa un successo che certificherebbe la ...

repubblica : Tennis, Fognini e Berrettini battono la Spagna: la finale dell'Atp cup sarà Italia-Russia - LaStampa : Atp Cup: Berrettini e Fognini stendono la Spagna, Italia in finale contro la Russia - Gazzetta_it : #Tennis, l’Italia vola in finale di #Atp Cup con #Fognini e #Berrettini: ora la Russia - Ubitennis : Quote domenica 7 febbraio, Melbourne e ATP Cup: l'Italia campione vale 3,5 - FarAwaySpotter : RT @ilsainel: In un sabato australiano quattro tennisti italiani sono scesi in campo per 4 semifinali (due ATP 250 e due ATP Cup) e sono ar… -