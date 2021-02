Atletica, Larissa Iapichino: “Costante su prestazioni importanti, è davvero un buon segno” (Di sabato 6 febbraio 2021) Larissa Iapichino comincia col botto la stagione olimpica, migliorando per ben tre volte il suo record italiano Under 20 al coperto di salto in lungo e stampando un notevole 6,75 m al quinto tentativo in occasione dei Campionati italiani juniores e promesse indoor 2021 di Ancona. La talentuosa 18enne figlia di Fiona May è arrivata dunque a soli cinque centimetri dal primato personale outdoor di 6,80 ottenuto la scorsa estate, balzando in seconda posizione assoluta nella lista delle migliori prestazioni mondiali stagionali a due centimetri dal 6,77 firmato ieri a Berlino dalla tedesca Malaika Mihambo. “Sono veramente tanto felice perché questa gara serviva per rompere il ghiaccio e capire il mio stato di forma, e ora posso dire di star bene! La cosa che mi stupisce è che non c’è stato solo il 6,70, ma subito dopo il 6,75: misure che mi ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)comincia col botto la stagione olimpica, migliorando per ben tre volte il suo record italiano Under 20 al coperto di salto in lungo e stampando un notevole 6,75 m al quinto tentativo in occasione dei Campionati italiani juniores e promesse indoor 2021 di Ancona. La talentuosa 18enne figlia di Fiona May è arrivata dunque a soli cinque centimetri dal primato personale outdoor di 6,80 ottenuto la scorsa estate, balzando in seconda posizione assoluta nella lista delle migliorimondiali stagionali a due centimetri dal 6,77 firmato ieri a Berlino dalla tedesca Malaika Mihambo. “Sono veramente tanto felice perché questa gara serviva per rompere il ghiaccio e capire il mio stato di forma, e ora posso dire di star bene! La cosa che mi stupisce è che non c’è stato solo il 6,70, ma subito dopo il 6,75: misure che mi ...

