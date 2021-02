Atalanta-Torino oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di sabato 6 febbraio 2021) Il programma di Atalanta-Torino, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La Dea vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio, ma deve pensare anche alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. I Granata puntano al colpaccio in trasferta per fare punti importanti. L’incontro, previsto oggi sabato 6 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’incontro con aggiornamenti in tempo reale, con highlights e pagelle al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Il programma di, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La Dea vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio, ma deve pensare anche alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. I Granata puntano al colpaccio in trasferta per fare punti importanti. L’incontro, previstosabato 6 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv sui canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’incontro con aggiornamenti in tempo reale, con highlights e pagelle al termine. SportFace.

linopensato : ATALANTA .. VS .. TORINO SABATO 6 FEBBRAIO ORE 15.00 IN DIRETTA IN QUESTO PUB - CORNERNEWS24 : #Calcio - Juve-Roma, sfida per il terzo posto Il Napoli affronta il Genoa, per il Torino esame Atalanta - ansacalciosport : Serie A: Juve-Roma da Champions, Milan prova allungo. Atalanta e Napoli all'attacco, ma con ostacoli Torino e Genoa… - ansacalciosport : Juve-Roma, sfida per il terzo posto. Il Napoli affronta il Genoa, per il Torino esame Atalanta | #ANSA - gazzettaGranata : Diretta Atalanta-Torino ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni #TorinoFC #FVCG #SFT -