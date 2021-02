Atalanta-Torino, le probabili formazioni del match (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium l’Atalanta cerca riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio. Al Torino manca la vittoria da inizio gennaio Oggi alle 15, Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia sono i primi anticipi del sabato di Serie A. Al Gewiss Stadium arrivano due squadre con morali molto diversi: i bergamaschi hanno subito la sconfitta contro la Lazio domenica scorsa e il pareggio in Coppa Italia non ha placato la voglia di riscatto, il Torino invece si trova ad affrontare una delicata situazione in classifica e soprattutto il problema vittoria e quei tre punti che ormai non arrivano dal 3 gennaio scorso (Parma-Torino 0-3). QUI Atalanta – Rientro importante in difesa per Gasperini, infatti Romero è risulato negativo al tampone e partirà subito titolare. Pronto a ritornare dopo ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium l’cerca riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio. Almanca la vittoria da inizio gennaio Oggi alle 15,e Sassuolo-Spezia sono i primi anticipi del sabato di Serie A. Al Gewiss Stadium arrivano due squadre con morali molto diversi: i bergamaschi hanno subito la sconfitta contro la Lazio domenica scorsa e il pareggio in Coppa Italia non ha placato la voglia di riscatto, ilinvece si trova ad affrontare una delicata situazione in classifica e soprattutto il problema vittoria e quei tre punti che ormai non arrivano dal 3 gennaio scorso (Parma-0-3). QUI– Rientro importante in difesa per Gasperini, infatti Romero è risulato negativo al tampone e partirà subito titolare. Pronto a ritornare dopo ...

