Atalanta-Torino, la diretta del match (Di sabato 6 febbraio 2021) Torna il campionato e l'Atalanta ospita il Torino di Davide Nicola. Gasperini opera un turn-over blando in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia di mercoledì col Napoli: sulla mediana Pessina e non Freuler, davanti Muriel e non Zapata, con Ilicic e Malinovskyi. Le formazioni ufficiali:Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, de Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Zaza, Belotti. All. Nicola. Dalle 15 la diretta della partita.

