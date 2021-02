Atalanta-Torino, grande gesto di fair play di Belotti: applausi per l’attaccante [FOTO] (Di sabato 6 febbraio 2021) Si sta giocando la partita della 21esima giornata del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Torino che si stanno affrontando in una sfida scoppiettante, gesto di fair play dell’attaccante Belotti. Il primo tempo ha regalato veramente tantissime emozioni, la squadra di Gasperini si porta subito in vantaggio di tre gol con Ilicic, Gosens e Muriel, alla fine del primo tempo la risposta con Belotti e con il difensore Bremer. Si sta parlando molto del gesto di fair play dell’attaccante Belotti. Il calciatore del Torino cade a terra al limite dell’area nerazzurra: l’arbitro Fourneau assegna una punizione da posizione pericolosa e ammonisce Romero. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Si sta giocando la partita della 21esima giornata del campionato di Serie A, in campoche si stanno affrontando in una sfida scoppiettante,didel. Il primo tempo ha regalato veramente tantissime emozioni, la squadra di Gasperini si porta subito in vantaggio di tre gol con Ilicic, Gosens e Muriel, alla fine del primo tempo la risposta cone con il difensore Bremer. Si sta parlando molto deldidel. Il calciatore delcade a terra al limite dell’area nerazzurra: l’arbitro Fourneau assegna una punizione da posizione pericolosa e ammonisce Romero. Il ...

OptaPaolo : 50% - In 3 dei 6 primi tempi che hanno visto 5+ gol in quest Serie A è coinvolta l'#Atalanta, anche v Torino nel ma… - FBiasin : #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conf… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta 3-1* Torino *(Belotti 42‘) #SSFootball - infoitsport : Atalanta-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari - CalcioWeb : #AtalantaTorino, il gesto di fair play di #Belotti -