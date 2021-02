Atalanta-Torino, Gasperini: “Ci siamo fermati, riaperta una partita chiusa. È mancata attenzione” (Di sabato 6 febbraio 2021) Brutta caduta quella dell'Atalanta che non è andata oltre il 3-3 nella gara casalinga contro il Torino.Serie A, 21a giornata: lo Spezia blocca il Sassuolo, il Torino rimonta l’AtalantaI bergamaschi dopo essere andati avanti di tre reti hanno subito la rimonta dei granata che tra la fine del primo tempo e la metà del secondo hanno rimesso le cose a posto. Non si aspettava nulla di tutto questo il tecnico orobico, Gian Piero Gasperini, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa."Abbiamo preso questi due gol, uno su rigore e uno su azione di calcio d'angolo. siamo rimasti fermi e colpevoli nelle due situazioni. Abbiamo riaperto una partita dove non c'erano segnali, è un grave errore da parte nostra. Giustifico un po' di fatica in qualcuno che ha ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Brutta caduta quella dell'che non è andata oltre il 3-3 nella gara casalinga contro il.Serie A, 21a giornata: lo Spezia blocca il Sassuolo, ilrimonta l’I bergamaschi dopo essere andati avanti di tre reti hanno subito la rimonta dei granata che tra la fine del primo tempo e la metà del secondo hanno rimesso le cose a posto. Non si aspettava nulla di tutto questo il tecnico orobico, Gian Piero, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa."Abbiamo preso questi due gol, uno su rigore e uno su azione di calcio d'angolo.rimasti fermi e colpevoli nelle due situazioni. Abbiamo riaperto unadove non c'erano segnali, è un grave errore da parte nostra. Giustifico un po' di fatica in qualcuno che ha ...

