Atalanta-Torino 3-3, rimonta granata (Di sabato 6 febbraio 2021) Non riesce all’Atalanta l’aggancio con la Juventus ai 39 punti della classifica: il Torino ferma in casa la Dea con il 3-3 conclusivo di Bergamo. Partita iniziata con i tre gol dei padroni di casa nei primi 21 minuti di gioco: Ilicic al 15mo minuto, raddoppio poco dopo di Gosens e appena un minuto dopo di Muriel. Sul 3-0 il Torino reagisce e va a segno prima con il capitano Belotti su rigore respinto da Gollini e messo in rete sotto la traversa dallo stesso Belotti al 43?, accorcia le distanze e di fatto riapre la partita Bremer nel secondo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa il parziale rimane fermo fino all’ingresso in campo di Bonazzoli, che su punizione batte Gollini di testa all’85’. Partita ribaltata e un punto gradito per Giampaolo. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 6 febbraio 2021) Non riesce all’l’aggancio con la Juventus ai 39 punti della classifica: ilferma in casa la Dea con il 3-3 conclusivo di Bergamo. Partita iniziata con i tre gol dei padroni di casa nei primi 21 minuti di gioco: Ilicic al 15mo minuto, raddoppio poco dopo di Gosens e appena un minuto dopo di Muriel. Sul 3-0 ilreagisce e va a segno prima con il capitano Belotti su rigore respinto da Gollini e messo in rete sotto la traversa dallo stesso Belotti al 43?, accorcia le distanze e di fatto riapre la partita Bremer nel secondo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa il parziale rimane fermo fino all’ingresso in campo di Bonazzoli, che su punizione batte Gollini di testa all’85’. Partita ribaltata e un punto gradito per Giampaolo. Funweek.

