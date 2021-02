Atalanta-Torino 3-3, le pagelle di CalcioWeb: rimonta pazzesca dei granata [FOTO] (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è conclusa la partita delle 15 per la 21esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Atalanta e Torino, grandissimo spettacolo principalmente nel primo tempo. Partita dai due volti per gli uomini di Gasperini che sono partiti fortissimi, poi la reazione dei granata, tutte le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Succede veramente di tutto nei primi 45 minuti, la squadra di Gasperini si porta subito sul risultato di 3-0 con le reti messe a segno da Ilicic, Gosens e Muriel. La reazione del Torino è immediata e riapre la partita con Belotti ed il difensore Bremer. Nel finale il pareggio di Bonazzoli. Atalanta-Torino, le pagelle di CalcioWeb Atalanta (3-4-2-1): ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è conclusa la partita delle 15 per la 21esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, grandissimo spettacolo principalmente nel primo tempo. Partita dai due volti per gli uomini di Gasperini che sono partiti fortissimi, poi la reazione dei, tutte lepubblicate dalla redazione di. Succede veramente di tutto nei primi 45 minuti, la squadra di Gasperini si porta subito sul risultato di 3-0 con le reti messe a segno da Ilicic, Gosens e Muriel. La reazione delè immediata e riapre la partita con Belotti ed il difensore Bremer. Nel finale il pareggio di Bonazzoli., ledi(3-4-2-1): ...

Atalanta_BC : #AtalantaTorino | 3-3 | 84' ? Pareggio del Torino, gol di Bonazzoli. ? Torino equalise through Bonazzoli. #GoAtalantaGo ??? - OptaPaolo : 50% - In 3 dei 6 primi tempi che hanno visto 5+ gol in quest Serie A è coinvolta l'#Atalanta, anche v Torino nel ma… - FBiasin : #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conf… - Boboj29 : L'Atalanta sul 3 a 0 spegne la luce e si fa rimontare dal Torino 3 a 3 il finale Belotti appena lo tocchi cade per terra . - MomentiCalcio : Tre punti d’oro per lo #Spezia a #Sassuolo: il #Torino rimonta tre gol all’Atalanta -