Atalanta - Torino 3 - 3, il tabellino (Di sabato 6 febbraio 2021) BERGAMO - Impresa del Torino in casa dell' Atalanta , con i granata capaci di riaccuffare i nerazzurri dopo un passivo di tre reti. Ilicic , Gosens e Muriel sembrano decidere la gara, ma Belotti , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) BERGAMO - Impresa delin casa dell', con i granata capaci di riaccuffare i nerazzurri dopo un passivo di tre reti. Ilicic , Gosens e Muriel sembrano decidere la gara, ma Belotti , ...

FBiasin : #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conf… - Atalanta_BC : #AtalantaTorino | 3-3 | 84' ? Pareggio del Torino, gol di Bonazzoli. ? Torino equalise through Bonazzoli. #GoAtalantaGo ??? - OptaPaolo : 50% - In 3 dei 6 primi tempi che hanno visto 5+ gol in quest Serie A è coinvolta l'#Atalanta, anche v Torino nel ma… - zazoomblog : Rimonta granata il Torino ferma l’Atalanta sul 3-3 - #Rimonta #granata #Torino #ferma - cmdotcom : #Atalanta, #Gasperini: 'Col #Milan solidi anche in 10, oggi ci siamo trovati 3-2 senza un tiro in porta del Torino'… -