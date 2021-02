Atalanta-Torino 3-3, Bonazzoli provvidenziale trova il pari nel finale (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium la Dea si fa raggiungere nel finale dopo un inizio di partita devastante: tre gol in sei minuti. Il Torino di forza agguanta un prezioso punto Il sabato di Serie A regala subito spettacolo e tanti gol. A Bergamo l’Atalanta prima dà spettacolo e poi subisce il pareggio beffa nel finale. La Dea infatti prima cala un tris devastante in sei minuti e poi subisce la reazione del Toro che prima riapre il match e poi completa la rimonta nella ripresa. La partita Inizio come da pronostico con i Torino schiacciato nella propria area e l’Atalanta a fare la partita. Tuttavia la prima occasione è di Zaza che va al tiro da buona posizione ma non trova la porta di poco. Ma subito dopo si scatena la Dea e in sei minuti travolge i granata. Apre le danze ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium la Dea si fa raggiungere neldopo un inizio di partita devastante: tre gol in sei minuti. Ildi forza agguanta un prezioso punto Il sabato di Serie A regala subito spettacolo e tanti gol. A Bergamo l’prima dà spettacolo e poi subisce il pareggio beffa nel. La Dea infatti prima cala un tris devastante in sei minuti e poi subisce la reazione del Toro che prima riapre il match e poi completa la rimonta nella ripresa. La partita Inizio come da pronostico con ischiacciato nella propria area e l’a fare la partita. Tuttavia la prima occasione è di Zaza che va al tiro da buona posizione ma nonla porta di poco. Ma subito dopo si scatena la Dea e in sei minuti travolge i granata. Apre le danze ...

FBiasin : #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conf… - Atalanta_BC : #AtalantaTorino | 3-3 | 84' ? Pareggio del Torino, gol di Bonazzoli. ? Torino equalise through Bonazzoli. #GoAtalantaGo ??? - OptaPaolo : 50% - In 3 dei 6 primi tempi che hanno visto 5+ gol in quest Serie A è coinvolta l'#Atalanta, anche v Torino nel ma… - aza_calcio : Partita terminata #SerieA ???? #Atalanta ?? #Torino 3-3 ? 15' Ilicic, 19' Gosens, 21' Muriel // 42' Belotti, 45+1' Br… - Andreture : RT @FBiasin: #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conferma. #Belo… -