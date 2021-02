Atalanta, Toloi: “Abbiamo smesso di giocare. Dobbiamo lavorare sulla tenuta mentale” (Di sabato 6 febbraio 2021) L'Atalanta si perde via sul più bello. I nerazzurri buttano alle ortiche un triplo vantaggio contro il Torino, facendosi rimontare da 3-0 a 3-3. I bergamaschi non sfruttano la sconfitta della Roma contro la Juventus in ottica Champions.caption id="attachment 944055" align="alignnone" width="1024" Toloi (getty images)/captionAUTOCRITICATocca al difensore Rafael Toloi analizza la gara del sabato pomeriggio ai canali ufficiali del club: "Abbiamo fatto mezzora di grandissimo livello, poi Abbiamo smesso di giocare e concesso tanto al Torino. Abbiamo reso difficile la partita dopo il primo gol e non può succedere questo. Giochiamo in tutte le competizioni e sappiamo che ogni gara è importante. Non voglio togliere meriti al Torino che ha pareggiato, ma ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) L'si perde via sul più bello. I nerazzurri buttano alle ortiche un triplo vantaggio contro il Torino, facendosi rimontare da 3-0 a 3-3. I bergamaschi non sfruttano la sconfitta della Roma contro la Juventus in ottica Champions.caption id="attachment 944055" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionAUTOCRITICATocca al difensore Rafaelanalizza la gara del sabato pomeriggio ai canali ufficiali del club: "fatto mezzora di grandissimo livello, poidie concesso tanto al Torino.reso difficile la partita dopo il primo gol e non può succedere questo. Giochiamo in tutte le competizioni e sappiamo che ogni gara è importante. Non voglio togliere meriti al Torino che ha pareggiato, ma ...

