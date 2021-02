Atalanta, il Toro da “matare” per riprendere la corsa: vietato pensare al Napoli (Di sabato 6 febbraio 2021) Un pericolante Torino renderà visita quest’oggi alla Dea nell’anticipo della 21ma giornata di campionato. Dopo la inaspettata, per certi versi, sconfitta con la Lazio, l’Atalanta si trova obbligata a fare risultato per non perdere di vista le dirette concorrenti verso l’Europa. E lo dovrà fare affrontando un Toro che, più ancora che in altre occasioni, vedrà rosso dovendo necessariamente a sua volta fare punti data la precaria situazione di classifica. La compagine di Nicola (recentemente subentrato a Giampaolo) ha solamente 15 punti in graduatoria e, se il torneo finisse oggi, sarebbe salva solo per la differenza reti rispetto al Cagliari. Una stagione fino a questo punto davvero fallimentare per i granata, che hanno vinto solo 2 partite (con Genoa e Parma e sempre in trasferta) pareggiandone 9 e perdendone altrettante. A Torino non tira certamente ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Un pericolante Torino renderà visita quest’oggi alla Dea nell’anticipo della 21ma giornata di campionato. Dopo la inaspettata, per certi versi, sconfitta con la Lazio, l’si trova obbligata a fare risultato per non perdere di vista le dirette concorrenti verso l’Europa. E lo dovrà fare affrontando unche, più ancora che in altre occasioni, vedrà rosso dovendo necessariamente a sua volta fare punti data la precaria situazione di classifica. La compagine di Nicola (recentemente subentrato a Giampaolo) ha solamente 15 punti in graduatoria e, se il torneo finisse oggi, sarebbe salva solo per la differenza reti rispetto al Cagliari. Una stagione fino a questo punto davvero fallimentare per i granata, che hanno vinto solo 2 partite (con Genoa e Parma e sempre in trasferta) pareggiandone 9 e perdendone altrettante. A Torino non tira certamente ...

