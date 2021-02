Assiom Forex | Gros-Pietro | “Banche avranno ruolo cruciale per ripresa”

Leggi su quifinanza

(Di sabato 6 febbraio 2021) (Teleborsa) – Leun“di rilievo” per l’uscita dalla crisi pandemica e per lo sviluppo dell’economia, contribuendo nel breve periodo a trasformare la liquidità fornita dallecentrali in un aumento della domanda di famiglie ed imprese e puntando, nel lungo periodo, a trasformare i flussi di risparmio in investimenti per sostenere “un’economia prospera, sostenibile e inclusiva”. Lo ha affermato il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria, nel suo intervento di apertura della seconda giornata del Congresso, giunto alla 27esima edizione e per la prima volta in versione full digital. Il Presidente di Intesa Sanpaolo, che è main partner di, ha ricordato che ...