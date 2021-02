Assegno sociale 2021: importi, requisiti e beneficiari della misura (Di sabato 6 febbraio 2021) Età pensionabile e contribuzione minima versata sono i due fattori determinanti per poter ottenere una pensione nel sistema previdenziale italiano. requisiti diversi in base alle misure, alcune che prevedono solo contributi versati ed altri che invece prevedono oltre ai versamenti anche una determinata età. Chi non ha nessun contributo versato o ne ha di meno di quelli richiesti per la pensione di vecchiaia, per le sue deroghe e per tutte le altre misure oggi vigenti, può richiedere l'Assegno sociale. Si tratta però di una misura assistenziale collegata a determinate condizioni reddituali. Assegno sociale: a chi spetta L'Assegno sociale non è una vera e propria misura pensionistica proprio perché non prevede nessun minimale ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 febbraio 2021) Età pensionabile e contribuzione minima versata sono i due fattori determinanti per poter ottenere una pensione nel sistema previdenziale italiano.diversi in base alle misure, alcune che prevedono solo contributi versati ed altri che invece prevedono oltre ai versamenti anche una determinata età. Chi non ha nessun contributo versato o ne ha di meno di quelli richiesti per la pensione di vecchiaia, per le sue deroghe e per tutte le altre misure oggi vigenti, può richiedere l'. Si tratta però di unaassistenziale collegata a determinate condizioni reddituali.: a chi spetta L'non è una vera e propriapensionistica proprio perché non prevede nessun minimale ...

