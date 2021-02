Ascolti tv, Il cantante mascherato 2 cresce e batte il GF VIP 5 (Di sabato 6 febbraio 2021) Inaspettatamente arriva un risultato che forse non ci si aspettava. Nella gara agli Ascolti tv del 5 febbraio 2021 la vittoria va a Milly Carlucci con la seconda puntata de Il cantante mascherato 2. Dopo un esordio non troppo convincente, il programma di Rai 1 batte nella seconda sfida il Grande Fratello VIP 5 che, nonostante la puntata dal fortissimo impatto emotivo e le mille cose da dire, non è riuscito a incollare davanti alla tv il suo pubblico. Meno Ascolti del solito per il reality di Canale 5 nella puntata in onda il 5 febbraio. I dati di ascolto del venerdì sera ci mostrano però due programmi che non brillano, con numeri non troppo esaltanti. Ieri il GF VIP non ha superato il muro dei 3 milioni di spettatori e Il cantante mascherato 2 ottiene comunque un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021) Inaspettatamente arriva un risultato che forse non ci si aspettava. Nella gara aglitv del 5 febbraio 2021 la vittoria va a Milly Carlucci con la seconda puntata de Il2. Dopo un esordio non troppo convincente, il programma di Rai 1nella seconda sfida il Grande Fratello VIP 5 che, nonostante la puntata dal fortissimo impatto emotivo e le mille cose da dire, non è riuscito a incollare davanti alla tv il suo pubblico. Menodel solito per il reality di Canale 5 nella puntata in onda il 5 febbraio. I dati di ascolto del venerdì sera ci mostrano però due programmi che non brillano, con numeri non troppo esaltanti. Ieri il GF VIP non ha superato il muro dei 3 milioni di spettatori e Il2 ottiene comunque un ...

