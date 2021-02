LaGazzettaWeb : Ascoli Satriano, lanciano bottiglia con liquido infiammabile contro il 118 - 5rsMegafono : ???????????????????? ?????? ???????????? ?? #AscoliSatriano Ignoti hanno tentato di appiccare un incendio nella postazione di San Carlo… - maurizio0746 : Micro racconto N.856 Pirro vinse due battaglie contro i Romani, la prima a Eraclea (crisi di governo) e la seconda… - 5rsMegafono : ?? ???????????????? ???????????? ?? Diciassette comuni della provincia di #Foggia inseriti nella nuova programmazione di Tim, ci so… - PepiSbezzeguti : @riotta … se se, miglior tattico come Pirro quando vinse contro i romani a Eraclea e Ascoli Satriano. Uguale proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Satriano

La Gazzetta del Mezzogiorno

... nelle campagne di, nel Foggiano. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati gli stessi operatori sanitari che hanno visto alcune persone lanciare la bottiglia e fuggire. A scopo ...... ma se pensiamo che le elezioni ce le hanno fatte fare in autunno.' Al momento in provincia di Foggia sono sicuri di andare alle urne San Marco in Lamis, Vieste,, Candela, Lesina, ...FOGGIA - Una bottiglia contenente del liquido infiammabile è stata lanciata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi contro la postazione del 118 gestita della Sanitaservice (società in house della Re ...Foggia, 05/02/2021 – (garganotv) Per la società ‘Tecneco Servizi Generali srl’, con sede a Foggia, il Tar Puglia ha confermato l’interdittiva antimafia emessa a novembre scorso dal Prefetto di Foggia ...