Arrivate a Pratica di Mare 249 600 dosi del vaccino AstraZeneca

ROMA – Sono arrivate nel primo pomeriggio presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, nei prossimi giorni, saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di SDA e delle Forze Armate nell'ambito dell'"Operazione Eos".

