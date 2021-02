Argentina sotto shock: suicida il bomber Garcia (Di sabato 6 febbraio 2021) shock nel calcio argentino per l'improvvisa scomparsa di Santiago Garcia, 30enne uruguaiano che dal 2016 difendeva i colori del Godoy Cruz in prima divisione. Secondo le prime notizie diffuse dai ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 febbraio 2021)nel calcio argentino per l'improvvisa scomparsa di Santiago, 30enne uruguaiano che dal 2016 difendeva i colori del Godoy Cruz in prima divisione. Secondo le prime notizie diffuse dai ...

carcarlo28 : RT @GenCar5: Parte in #Argentina la #patrimoniale come imposta di scopo per pagare le spese del #Coronavirus. La pagheranno i 12000 cittadi… - andal68 : RT @GenCar5: Parte in #Argentina la #patrimoniale come imposta di scopo per pagare le spese del #Coronavirus. La pagheranno i 12000 cittadi… - can_argentina : RT @SpettacoliNEWS: “COPPIA PERICOLOSA” ha scritto Can Yaman sotto la prima foto con Diletta Leotta. ?? #CanYaman #DilettaLeotta https://t.… - rue126 : @BobbyMcflyy @dybaladiez Questo gioca in A solo perché se non giocasse Simeone Senior manderebbe la ndrangheta arge… - erasmodapisa1 : RT @signori_massimo: Poco prima dell'€ che meno male ci sia stato imposto altrimenti avremmo fatto la fine dell'Argentina.... Dal 2002 rad… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina sotto Argentina sotto shock: suicida il bomber Garcia

Shock nel calcio argentino per l'improvvisa scomparsa di Santiago Garcia, 30enne uruguaiano che dal 2016 difendeva i colori del Godoy Cruz in prima divisione. Secondo le prime notizie diffuse dai ...

Teco Corte Auto: doppio impegno contro Norbello e Castelgoffredo

La squadra sarda è composta da Colantoni, l'argentina Aruelles e i nuovi inserimenti Nagy e la greca Toliou: un quartetto completo e di fattura che sotto la guida di mister Litterio non sarà un ...

Argentina sotto shock: suicida il bomber Garcia La Gazzetta dello Sport Atp Cup, alla Spagna è bastato 1 pt

1/2 Atp Cup, alla Spagna è bastato 1 pt Atp Cup Terza giornata Gruppo A, Serbia-GERMANIA 1-2 Riposa: Canada Gruppo D, Giappone-Argentina (sabato) Riposa: RUSSIA, già in semifinale Gruppo C, Austria-Fr ...

Che cosa si muove sull’aborto, in America Latina

La legalizzazione dell'aborto in Argentina ha provocato reazioni in tutto il continente, alcune più conservatrici di altre ...

Shock nel calcio argentino per l'improvvisa scomparsa di Santiago Garcia, 30enne uruguaiano che dal 2016 difendeva i colori del Godoy Cruz in prima divisione. Secondo le prime notizie diffuse dai ...La squadra sarda è composta da Colantoni, l'Aruelles e i nuovi inserimenti Nagy e la greca Toliou: un quartetto completo e di fattura chela guida di mister Litterio non sarà un ...1/2 Atp Cup, alla Spagna è bastato 1 pt Atp Cup Terza giornata Gruppo A, Serbia-GERMANIA 1-2 Riposa: Canada Gruppo D, Giappone-Argentina (sabato) Riposa: RUSSIA, già in semifinale Gruppo C, Austria-Fr ...La legalizzazione dell'aborto in Argentina ha provocato reazioni in tutto il continente, alcune più conservatrici di altre ...