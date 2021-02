Argentina | “Morro” Garcia morto suicida | l’attaccante aveva 30 anni

(Di sabato 6 febbraio 2021) Una vera e propria tragedia scuote in queste ore il mondo del calcio sudamericano. Si è infattito a 30Santiago DamianCorrea, conosciuto come ‘uruguaiano militava nel club argentino del Godoy Cruz ed è stato ritrovato da un amico preoccupato dal fatto chenon rispondesse al telefono. Il giocatore stava attraversando un periodo molto complicato e si stava anche sottoponendo a delle cure psichiatriche. Il club del Godoy Cruz dedica aun lungo messaggio, che si chiude così: “Grazie di tuttoper tutta l’allegria che hai dato al nostro popolo”. Tra i tanti saluti e messaggi di cordoglio arriva anche quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta ...

...sbagliato un rigore che avrebbe dato al suo modesto Godoy Cruz Tomba - piccola squadra- ... Da allora, e non solo per il calcio, Santiago "" Garcia era depresso. Fuiste héroe, fuiste ...Certo l'impresa dei due scudetti a Napoli è stata per tutti noi quella della vita del 'Pibe de oro', il 'golden boy' di casa loro; inmagari penserebbero al mondiale dell'86, quello vinto ...L'attaccante uruguayano del Godoy Cruz soffriva di depressione. Lo ha trovato morto nel suo appartamento un amico. Il dolore delle sue squadre ...Santiago Garcia, 'el Morro', si è suicidato con un colpo d'arma da fuoco. Idolo di Nacional e Godoy Cruz, stava lottando per curare una depressione.