Argentina | mondo del calcio sotto shock | suicida l’attaccante Santiago Garcia

(Di sabato 6 febbraio 2021).Dramma neldeldopo l'improvvisa scomparsa del bomber uruguaiano,: tra le fila del Godoy Cruz, club della prima divisione, fino al 2016. Secondo le prime notizie diffuse da 'Clarin', l'attaccante, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Mendoza dalla polizia: allertata dalla famiglia che non riusciva da tre giorni a mettersi in contatto con lui., che soffriva di depressione, si sarebbeto questa mattina sparandosi un colpo di pistola in testa. L'arma sarebbe stata rinvenuta dalle forza dell'ordine proprio accanto al corpo senza vita del giocatore.

