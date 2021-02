Antonella Elia si confessa: “Una bruttissima malattia” (Di sabato 6 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Elia e la malattia, la confessione a Verissimo: “Mi vergognavo” il momento doloroso della sua vita che è rimasto nell’ombra. Antonella Elia e la malattia, a Verissimo racconta il retroscena del suo periodo buio che nessuno conosceva. L’opinionista è ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha voluto non solo raccontare la sua storia Leggi su youmovies (Di sabato 6 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e la, la confessione a Verissimo: “Mi vergognavo” il momento doloroso della sua vita che è rimasto nell’ombra.e la, a Verissimo racconta il retroscena del suo periodo buio che nessuno conosceva. L’opinionista è ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha voluto non solo raccontare la sua storia

