Antonella Elia e l'amore con la star dei Guns'n'Roses (Di sabato 6 febbraio 2021) Antonella Elia e l'amore con la star dei Gun's'n'Roses Antonella Elia e la scottante relazione con Slash dei Guns'n'RosesUna fonte e conoscenza di Antonella Elia ha confermato un insospettabile segreto che riguarda i Guns'n'Roses e la star che li rappresentava negli anni '90. La relazione più nota della showgirl è quella chiusa di recente con Pietro delle Piane, il quale avrebbe dovuto sposarla, ma è finita pochi mesi fa, ad annunciarlo è stata proprio Antonella in trasmissione. I due avevano già incrinato i rapporti partecipando a Temptation Island, qualche giorno dopo dinanzi ad un ultimatum imposto da Antonella, l'uomo ha preferito andarsene di casa ...

