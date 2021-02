Antonella Elia a Verissimo confessa il dramma che ha vissuto (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella puntata di oggi Silvia Toffanin ospita l’opinionista del Grande Fratello Vip che racconta un momento difficile della sua vita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@AntonellaEliatv) Antonella Elia nel salotto di Canale 5 si confessa a Silvia Toffanin affrontando un periodo molto doloroso della sua vita. Per L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella puntata di oggi Silvia Toffanin ospita l’opinionista del Grande Fratello Vip che racconta un momento difficile della sua vita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv)nel salotto di Canale 5 sia Silvia Toffanin affrontando un periodo molto doloroso della sua vita. Per L'articolo proviene da YesLife.it.

cla_ssy6 : In regia ci deve essere Antonella Elia altrimenti non mi spiego 2 regie da mezz'ora sui prelievi #tzvip #gregorelli #rosmello - alekomtrikru_ : in regia c’è antonella elia, altrimenti non si spiega sta cosa delle due regie sui prelievi #rosmello - Lief_txt : RT @alessiah79: ANTONELLA ELIA OFFESA PER LE PEZZE IN FACCIA CHE HA PRESO DALL’ITALIA DOPO ESSERSI RIVOLTA CON TONI AGGHIACCIANTI SU ALCUNI… - infoitcultura : Antonella Elia dopo il tumore al seno: “Non riuscivo ad avere rapporti intimi” - loscolaro : @DiGregorelli @ricciolidoro11 La Gregoraci non mi pare sia lenta a mobilitare Marcello. Se Antonella Elia parla anc… -