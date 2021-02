Anticorpi monoclonali, firmato il decreto che autorizza la distribuzione: anche in Italia si inizia la cura ai malati di Covid (Di sabato 6 febbraio 2021) “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli Anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid 19?. Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza. Leggi anche: Anticorpi monoclonali: via libera dell’Aifa, l’azienda di Latina finalmente libera di produrre anche per l’Italia la cura per il Covid su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) “Sulla base delle indicazioni dell’Agenziana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità hoilchela, in via straordinaria, degli. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il19?. Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza. Leggi: via libera dell’Aifa, l’azienda di Latina finalmente libera di produrreper l’laper ilsu Il Corriere della Città.

robersperanza : Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho fi… - RobertoBurioni : Per uno come me, che dal 1986 si occupa di anticorpi monoclonali umani, vedere l’attuale litigio pubblico su questo… - Agenzia_Ansa : Speranza: firmato il decreto di autorizzazione degli anticorpi #monoclonali #ANSA - MauroBartolett3 : RT @Am_Parente: Le cure con monoclonali possono essere la seconda arma contro il COVID 19 insieme ai vaccini. Pur con tutte le cautele indi… - lacittanews : Il ministro Speranza firma il decreto, via alla distribuzione in Italia Anche l'Italia può contare sul suo farmaco… -