Anticipazioni AMICI | lo svolgimento della puntata di sabato 6 febbraio 2021

(Di sabato 6 febbraio 2021) Un nuovain compagnia del pomeridiano dici aspetta oggi () alle 14.10 su Canale 5. Vediamo il contenuto di ciò che va in onda nella giornata odierna. Partiamo con il dirvi che sono in previsione due sfide che riguardano due cantanti: Evandro ed Esa. Il primo purtroppo perderà la competizione, mentre il secondo riuscirà a vincere la sfida. Per quanto riguarda sempre il canto, da segnalare che l’allievo Raffaele – dopo essersi esibito – subirà le critiche da parte del professor Rudy Zerbi. Altre critiche verranno rivolte al cantante Deddy, soprattutto dalla maestra Anna Pettinelli. Leonardo, altro cantante, vedrà il proprio posto nella scuola dicon un giudizio sospeso. Tutti gli altri alunni di canto invece si esibiranno e avranno sia voti ...

VeskaIvanova3 : RT @massimilianotv: #LineaBianca è nel cuore delle Dolomiti e da qui inaugureremo i mondiali di #Cortina2021 tra ospiti e anticipazioni...… - MissMcphista : RT @massimilianotv: #LineaBianca è nel cuore delle Dolomiti e da qui inaugureremo i mondiali di #Cortina2021 tra ospiti e anticipazioni...… - ETROFACCOR : RT @massimilianotv: #LineaBianca è nel cuore delle Dolomiti e da qui inaugureremo i mondiali di #Cortina2021 tra ospiti e anticipazioni...… - haiyendang : RT @massimilianotv: #LineaBianca è nel cuore delle Dolomiti e da qui inaugureremo i mondiali di #Cortina2021 tra ospiti e anticipazioni...… - poliziadistato : RT @massimilianotv: #LineaBianca è nel cuore delle Dolomiti e da qui inaugureremo i mondiali di #Cortina2021 tra ospiti e anticipazioni...… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni AMICI

... come svelano ledel Vicolo delle News , dovrà abbandonare la scuola . Sfida anche per Esa sul quale Anna Pettinelli continua ad avere dei dubbi.2021, ed. 20: Leonardo a rischio ...Verissimo: tutti gli ospiti della nuova Puntata Verissimo torna con un nuovo ed ... uno degli artisti più amati del momento anche grazie alla sua partecipazione adSpeciali . Il ...Scopriamo gli ospiti e le Anticipazioni della nuova Puntata di Verissimo, in onda sabato 6 febbraio 2021 su Canale5. Tra gli ospiti in studio ci sarà Michele Bravi, pronto ad una lunga intervista con ...Mina Settembre, anticipazioni delle due nuove puntate in onda domenica 7 febbraio in prima serata su Rai 1. Scopriamo cosa ...