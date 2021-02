Anna Valle ricorda la separazione dei genitori: “Eravamo nella stanza da pranzo” (Foto) (Di sabato 6 febbraio 2021) Nello studio di Verissimo Anna Valle è sempre di una bellezza incredibile e sempre attenta alle sue parole (Foto). Non è stato semplice raccontare della separazione dei genitori senza rischiare di ferire qualcuno. ricorda le sue lacrime ma anche che la madre e il padre non hanno mai fatto mancare affetto a lei e ai suoi fratelli. “Vedevamo che non andavano tanto d’accordo ma Eravamo abbastanza piccoli, poi ce l’hanno spiegato. Eravamo nella stanza da pranzo di casa, ci hanno spiegato che l’amore che provavano per noi non cambiava ma che loro si separavano”. Anche se era piccola Anna Valle sapeva che stavano per dirlo ma corse nel bagno a piangere. “Non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021) Nello studio di Verissimoè sempre di una bellezza incredibile e sempre attenta alle sue parole (). Non è stato semplice raccontare delladeisenza rischiare di ferire qualcuno.le sue lacrime ma anche che la madre e il padre non hanno mai fatto mancare affetto a lei e ai suoi fratelli. “Vedevamo che non andavano tanto d’accordo maabbapiccoli, poi ce l’hanno spiegato.dadi casa, ci hanno spiegato che l’amore che provavano per noi non cambiava ma che loro si separavano”. Anche se era piccolasapeva che stavano per dirlo ma corse nel bagno a piangere. “Non ...

mattinodinapoli : Anna Valle a Verissimo: «Ho subito un furto d'identità sui social» - premini__ : RT @isainsolia: In un mondo televisivo in cui si dà spazio troppo e volentieri alla megalomania di personaggi semi-conosciuti, ascoltare la… - premini__ : RT @_Alessio_88: Anna Valle una delle ex Miss Italia più belle di sempre #Verissimo - pincellous : Stupenda Anna Valle. #Verissimo - LeoTheOriginal1 : Sono follemente innamorato di Anna Valle #Verissimo -