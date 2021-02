Anna Valle a Verissimo: “Ho subito un furto d’identità sui social” (Di sabato 6 febbraio 2021) «Cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, contornata d’amore, quello dei miei figli e di mio marito, con la nostalgia dei miei genitori che non posso vedere perché viviamo in due città diverse. Ho ricominciato a lavorare, seguendo tutti i protocolli di sicurezza» racconta così Anna Valle in studio a Verissimo la sua vita. Anna Valle racconta poi del furto d’identità subito, quando una persona si è spacciata per lei condividendo informazioni non veritiere: «Non ho niente contro i social, sono uno strumento importantissimo, in particolar modo in questo momento difficile. Non ho nessun profilo perché è una cosa che non mi appartiene. Non entro a casa per postare qualcosa del quotidiano, non mi verrebbe spontaneo, diventerebbe un altro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) «Cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, contornata d’amore, quello dei miei figli e di mio marito, con la nostalgia dei miei genitori che non posso vedere perché viviamo in due città diverse. Ho ricominciato a lavorare, seguendo tutti i protocolli di sicurezza» racconta cosìin studio ala sua vita.racconta poi del, quando una persona si è spacciata per lei condividendo informazioni non veritiere: «Non ho niente contro i, sono uno strumento importantissimo, in particolar modo in questo momento difficile. Non ho nessun profilo perché è una cosa che non mi appartiene. Non entro a casa per postare qualcosa del quotidiano, non mi verrebbe spontaneo, diventerebbe un altro ...

premini__ : RT @isainsolia: In un mondo televisivo in cui si dà spazio troppo e volentieri alla megalomania di personaggi semi-conosciuti, ascoltare la… - premini__ : RT @_Alessio_88: Anna Valle una delle ex Miss Italia più belle di sempre #Verissimo - pincellous : Stupenda Anna Valle. #Verissimo - LeoTheOriginal1 : Sono follemente innamorato di Anna Valle #Verissimo - _Alessio_88 : Anna Valle una delle ex Miss Italia più belle di sempre #Verissimo -