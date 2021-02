Angelina Jolie vende all’asta il prezioso regalo di Brad Pitt

(Di sabato 6 febbraio 2021)sembra decisa più che mai a cancellare ogni traccia del passato cone per farlo ha deciso di mettereil(da ben 3 milioni di dollari) ricevuto dall’ex marito. Si tratta di unquadro che, come riporta Page Six, il divo di Hollywood avrebbe regalato adnel 2011 dopo aver terminato le riprese di Bastardi senza gloria. Si tratta di un quadro firmato da Winston Churchill e a cuiera particolarmente legato. Un pezzo unico intitolato Il minareto della Moschea della Kutubiyya e realizzato nel gennaio del 1943. Leggenda vuole che il quadro venne dipinto quando Churchill visitò Marrakech, in occasione della Conferenza di Casablanca. Il primo ministro inglese esplorò la città ...

Quando un amore finisce , si tende a fare piazza pulita dei ricordi, nascondendo in soffitta oggetti particolari e vecchie foto.è andata oltre, mettendo all'asta uno storico quadro firmato Winston Churchill, che - stando a quanto riporta Page Six citando fonti vicine alla famiglia - le sarebbe stato regalato ...La star 45enne e la protagonista nel nuovo numero di British Vogue . Nel realizzare la lunga intervista e lo shooting,- da sempre molto riservata - ha permesso ai fotografi di entrare nella sua villa di Los Angeles, a Los Feliz , una volta di proprietà del leggendario regista e produttore Cecil B. DeMille . ...L’attrice venderà un quadro firmato Winston Churchill, che lo storico primo ministro dipinse in Marocco durante la guerra mondiale per il presidente Roosvelt. Secondo Page Six le sarebbe stato donato ...Angelina Jolie svela le sue difficoltà di mamma casalinga e apre le porte della sua villa per Vogue. Guarda di più su RDS ...