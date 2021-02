Andrea Zelletta incontra il padre e scoppia a piangere: il comodino è diventato armadio (Video) (Di sabato 6 febbraio 2021) Il “comodino” è diventato “armadio”. Come noto si scherza, ma l’incontro di ieri sera tra Andrea Zelletta e papà Mimmo, militare in pensione, ha di fatto sdoganato il “ti voglio bene” detto, per la prima volta in tv, tra padre e figlio, con quest’ultimo “evoluto” dal punto di vista della partecipazione al Grande Fratello Vip in qualcosa di più televisivamente consistente di un “croccantino”. Andrea Zelletta incontra il padre al Grande Fratello Vip Nella puntata di ieri sera, venerdì 5 febbraio 2021, il signor Mimmo Zelletta è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e ha incontrato il figlio Andrea pronunciando parole tanto difficili da dire, quanto risultate ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 6 febbraio 2021) Il “” è”. Come noto si scherza, ma l’incontro di ieri sera trae papà Mimmo, militare in pensione, ha di fatto sdoganato il “ti voglio bene” detto, per la prima volta in tv, trae figlio, con quest’ultimo “evoluto” dal punto di vista della partecipazione al Grande Fratello Vip in qualcosa di più televisivamente consistente di un “croccantino”.ilal Grande Fratello Vip Nella puntata di ieri sera, venerdì 5 febbraio 2021, il signor Mimmoè entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e hato il figliopronunciando parole tanto difficili da dire, quanto risultate ...

GrandeFratello : Il rapporto tra Andrea Zelletta e suo padre... una vita fatta di amore spesso a distanza, di cose dette e taciute.… - emanuel07522992 : comunque parlo personalmente ma per me Andrea Zelletta è stata una scoperta ultimamente. È diventato più ironico e… - tuttopuntotv : Andrea Zelletta incontra il padre e scoppia a piangere: il comodino è diventato armadio (Video) #gfvip #gfvip5… - Carlos19733356 : RT @BITCHYXit: Andrea Zenga e Zelletta si lavano i..... ???? #gfvip #tzvip #sovip - AlexAng68052367 : RT @ant19mar: Samantha De Grenet is the new Andrea Zelletta nelle nomination. Spero mi abbiate capito. #TZVIP #GFVIP -