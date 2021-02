Andrea Pennacchi, la terribile esperienza covid: “All’improvviso mi sono trovato in ospedale” (Di sabato 6 febbraio 2021) Tornato ad un anno di distanza a Propaganda Live, Andrea Pennacchi racconta la sua drammatica esperienza con il covid-19. L’attore padovano Andrea Pennacchi, uno degli ospiti fissi di Propaganda Live, lo scorso anno ha provato sulla propria pelle cosa significa contrarre il covid-19. Inizialmente era pauci-sintomatico e dunque sembrava che nel suo caso non ci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 febbraio 2021) Tornato ad un anno di distanza a Propaganda Live,racconta la sua drammaticacon il-19. L’attore padovano, uno degli ospiti fissi di Propaganda Live, lo scorso anno ha provato sulla propria pelle cosa significa contrarre il-19. Inizialmente era pauci-sintomatico e dunque sembrava che nel suo caso non ci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

