Andrea Crisanti ministro della Salute? “Nessuna chiamata ma se me lo chiedessero ci penserei” (Di sabato 6 febbraio 2021) Un ritorno completo alla normalità sembra ancora lontano secondo il virologo e direttore di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti. Ospite al programma radiofonico, “Un giorno da Pecora“, il virologo si è espresso in merito alla situazione attuale. L’essere in zona gialla, secondo Crisanti non vuol dire essere usciti dalla fase di pericolo. La zona L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Un ritorno completo alla normalità sembra ancora lontano secondo il virologo e direttore di microbiologia dell’Università di Padova,. Ospite al programma radiofonico, “Un giorno da Pecora“, il virologo si è espresso in merito alla situazione attuale. L’essere in zona gialla, secondonon vuol dire essere usciti dalla fase di pericolo. La zona L'articolo NewNotizie.it.

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera sul @nove dopo #Crozza intervisto per #laconfessione Andrea Crisanti. Parleremo… - petergomezblog : Covid, Andrea Crisanti: “Anni per arrivare all’immunità di gregge nel mondo. Mascherine Fpp2 obbligatorie sui mezzi… - HuffPostItalia : Andrea Crisanti: 'Io Ministro? Se Draghi me lo chiedesse, comincerei a pensarci su' - _gporcu : RT @petergomezblog: Cari amici, care amiche questa sera sul @nove dopo #Crozza intervisto per #laconfessione Andrea Crisanti. Parleremo non… - SebastianTano90 : Spero che il prossimo governo neghi a sta gente di rompere le palle in TV e che li costringa a tornare a fare le lo… -