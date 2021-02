Alfonso Signorini e Mediaset: scattano querele e diffide (Di sabato 6 febbraio 2021) Alfonso Signorini e Mediaset contro Stefano Bettarini per le critiche e le frecciatine lanciate nei giorni scorsi: scattano diffide E’ da quanto è uscito dalla casa del GFVip che Stefano Bettarini continua a tuonare contro Alfonso Signorini e Mediaset. L’ex concorrente è convito di essere stato sbattuto fuori per via di qualcuno molto potente. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 6 febbraio 2021)contro Stefano Bettarini per le critiche e le frecciatine lanciate nei giorni scorsi:E’ da quanto è uscito dalla casa del GFVip che Stefano Bettarini continua a tuonare contro. L’ex concorrente è convito di essere stato sbattuto fuori per via di qualcuno molto potente. L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : #GFVIP: Mediaset diffida Stefano Bettarini, Alfonso Signorini lo querela - GrandeFratello : In queste ore Dayane ha avuto la possibilità di parlare con i suoi familiari in Brasile e in Italia, e di ricevere… - fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - Manu965218 : RT @masolinismo: alfonso signorini quando deve annunciare un morto ai concorrenti del gf - Vikii18234613 : RT @zorzilove: Da una parte, chi influenza i concorrenti di un reality e il reality stesso, chi sa prendere decisioni per rispetto del pubb… -