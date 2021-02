Alberto Angela, l’aneddoto sul conduttore: bocciato alle elementari (Di sabato 6 febbraio 2021) Curiosità sul noto divulgatore scientifico . (screenshot video)Senza dubbio, è uno dei personaggi televisivi più amati: stiamo parlando di Alberto Angela, figlio d’arte, ma soprattutto ormai a pieno titolo il divulgatore scientifico più seguito sul piccolo schermo. Poco attivo sui social, i suoi post diventano comunque sempre virali e di recente il suo appoggio a una libraia ha ottenuto centinaia di condivisioni. Ti potrebbe interessare anche-> Alberto Angela, le sue parole emozionanti sulla libraia Enza Quello che forse non tutti sanno è che il divulgatore scientifico, da bambino, non era esattamente quello che si definisce uno studente modello. Lui si è difeso, sottolineando che erano altri tempi, in cui era più facile essere bocciati, ma il conduttore di ‘Ulisse’ e altre ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021) Curiosità sul noto divulgatore scientifico . (screenshot video)Senza dubbio, è uno dei personaggi televisivi più amati: stiamo parlando di, figlio d’arte, ma soprattutto ormai a pieno titolo il divulgatore scientifico più seguito sul piccolo schermo. Poco attivo sui social, i suoi post diventano comunque sempre virali e di recente il suo appoggio a una libraia ha ottenuto centinaia di condivisioni. Ti potrebbe interessare anche->, le sue parole emozionanti sulla libraia Enza Quello che forse non tutti sanno è che il divulgatore scientifico, da bambino, non era esattamente quello che si definisce uno studente modello. Lui si è difeso, sottolineando che erano altri tempi, in cui era più facile essere bocciati, ma ildi ‘Ulisse’ e altre ...

mbmarino : @pepper4961 Ma no... è la mia botta di Alberto Angela che mi prende intorno a quest'ora... ma poi mi passa, tranquilla...?????? - albatelari2 : #quellavoltacheDraghi incontro' Angela ma era Alberto e si parlarono in Etrusco... - IOdonna : Alberto Angela: «Grazie ai medici e al personale sanitario» - zazoomblog : Alberto Angela: «Grazie ai medici e al personale sanitario» - #Alberto #Angela: #«Grazie #medici - cervelloemotivo : RT @Zziagenio78: RICHIESTE RENZI: -La Boschi imperatrice del Sacro Romano Impero -Il ministero di Narnia -Che Borghese non guardi più le… -