Al San Pio visite cardiologiche gratuite per i cardiopatici del Sannio: tutte le info (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Settimana del Cuore, promossa dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e dalla Fondazione Per il Tuo Cuore, venerdi 12 e sabato 13 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, saranno effettuate presso l'AORN "San Pio" visite cardiologiche gratuite per i cittadini del Sannio già affetti da malattie cardiovascolari. Si alterneranno in ambulatorio otto equipe, costituite dai cardiologi Gerardo Ciampa, Sara Cocozza, Maria Di Donato, Dora Macolino, Antonio Parente, Elisabetta Pirozzi, Antonio Polcino, Paolo Silvestri e dagli infermieri Lorenzo Arganese, Alfredo Carolla, Maria Grazia Caruso, Sergio De Masi, Rita Donatiello, Sonia Pisano, Sergio Pino, Pasquale Ruggiero, Nicola Viscio. È l'occasione per recuperare una parte delle tante ...

