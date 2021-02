Airola | Maglione | “Per il Campanile dell’Annunziata altri 300mila euro”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Una buona notizia per i cittadini di. Per il restauro e la messa in la sicurezza deldella Chiesasaranno messi a disposizione ulteriori fondi:a fronte dei 150 mila già stanziati dal Ministero dei Beni Culturali” a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale. “Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza – prosegue il deputato – e in particolare al supporto del soprintendente Mario Pagano e l’architetto Antonio Michele Izzo, unitamente alla direzione bilancio del Ministero dei Beni Culturali, siamo riusciti a destinare ulteriori risorse che permetteranno di completare un’opera che costituisce un simbolo per la comunità locale. Il MoVimento 5 Stelle, ancora una ...

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del deputato 5 Stelle Pasquale: 'Una buona notizia per i cittadini di. Per il restauro e la messa in la sicurezza del campanile della Chiesa dell'Annunziata saranno messi a disposizione ulteriori fondi: 300mila ...