Ainett Stephens choc: “Mamma e mia sorella forse bruciate” (Di sabato 6 febbraio 2021) Ainett Stephens, ospite oggi a Verissimo, racconterà alcuni retroscena drammatici del suo privato: “Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile”. La diagnosi le ha cambiato la vita confidando di aver passato alcuni mesi nel dolore e nel panico più totale trovando conforto solo nella preghiera e pensando a suo figlio “che aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa”. Dall’altro lato poi ecco spuntare i drammatici dettagli sulla sua via famigliare con la madre e la sorella scomparse nel nulla dal 2004: “Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021), ospite oggi a Verissimo, racconterà alcuni retroscena drammatici del suo privato: “Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile”. La diagnosi le ha cambiato la vita confidando di aver passato alcuni mesi nel dolore e nel panico più totale trovando conforto solo nella preghiera e pensando a suo figlio “che aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa”. Dall’altro lato poi ecco spuntare i drammatici dettagli sulla sua via famigliare con la madre e lascomparse nel nulla dal 2004: “Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, ...

