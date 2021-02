Ainett Stephens, chi è il marito Nicola Radici e il figlio Christopher (Di sabato 6 febbraio 2021) Il 03 settembre 2015, dopo nove anni di fidanzamento, Ainett Stephens si è sposata con Nicola Radici, imprenditore di nove anni più grande di lei. Una cerimonia per pochi intimi che li ha visti giurarsi amore eterno davanti ai parenti più stretti. Hanno un figlio, Christopher, nato il 27 ottobre 2015. Nicola Radici è il nuovo presidente della Pro Sesto. Al suo fianco, nel ruolo di amministratore delegato Mauro Ferrero. Si definisce così il nuovo organigramma della Pro Sesto. Oltre alla conferma di Salvo Zangari, patron dal 2012, da evidenziare l’ingresso in società di due nuovi azionisti: Stefano Crosariol, manager nel settore del lusso, e Paolo Bonini, amministratore delegato delle Terme di Trescore Balneario. Nicola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Il 03 settembre 2015, dopo nove anni di fidanzamento,si è sposata con, imprenditore di nove anni più grande di lei. Una cerimonia per pochi intimi che li ha visti giurarsi amore eterno davanti ai parenti più stretti. Hanno un, nato il 27 ottobre 2015.è il nuovo presidente della Pro Sesto. Al suo fianco, nel ruolo di amministratore delegato Mauro Ferrero. Si definisce così il nuovo organigramma della Pro Sesto. Oltre alla conferma di Salvo Zangari, patron dal 2012, da evidenziare l’ingresso in società di due nuovi azionisti: Stefano Crosariol, manager nel settore del lusso, e Paolo Bonini, amministratore delegato delle Terme di Trescore Balneario....

_PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO AINETT STEPHENS: “Dal 2004 mia mamma e mia sorella sono sparite nel nulla. Dicono che le ab… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A VERISSIMO AINETT STEPHENS: “Dal 2004 mia mamma e mia sorella sono sparite nel nulla. Dicono che le ab… - GossipItalia3 : “Verissimo”, Ainett Stephens racconta il suo dramma: «Mia madre e mia sorella sono sparite nel nulla»… - VanityFairIt : La modella a «Verissimo» ha raccontato per la prima volta della malattia di suo figlio Christopher… - zazoomblog : Ainett Stephens doppio dramma: annuncio sconvolgente - #Ainett #Stephens #doppio #dramma: -