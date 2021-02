Ainett Stephens | chi è | età | carriera | vita privata | chi è il marito | Gatta Nera | Instagram | perché ha lasciato la Tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 6 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 16. In studio, per un racconto toccante, arriveràche ha raggiunto il successo in Italia interpretando il ruolo della “” nel quiz “Il mercante in fiera”.è pronta a raccontare ai microfoni di Silvia Toffanin i momenti drammatici che l’hanno portata a lasciare il mondo televisivo per dedicarsi alla famiglia. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Ciudad Guayana ed è una modella, showgirl, conduttrice televisiva venezuelana naturalizzata italiana. Nel 2000 è arrivata tra le 10 finaliste nel concorso di bellezza Miss ...